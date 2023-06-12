Зеленський: "Нікого свого, нічого українського ворогу не залишимо" / фото president.gov.ua

З початку повномасштабного вторгнення Росії і станом на сьогодні з російського полону вдалося повернути 2526 громадян України.

Зокрема, 11 червня додому вдалося повернути ще 95 українських захисників. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

"Щоразу, коли повертаємо наших людей з російського полону, пам’ятаємо про фундаментальну мету: нікого свого, нічого українського ворогу не залишимо. Вчора ми повернули з полону ще 95 наших хлопців, наших воїнів. Загалом за час після 24 лютого минулого року вже повернуто 2526 українців та українок", - зазначив глава держави.

Зеленський висловив подяку всій команді, яка займається обмінами, і кожному воїну, який забезпечує для України наявність обмінного фонду для звільнення наших людей.

"Про всіх пам'ятаємо, кожного і кожну шукаємо, всіх маємо повернути. І повернемо", - наголосив Зеленський.

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Повернення українців з російського полону

Як повідомляв УНІАН, вчора, 11 червня, Україна в ході чергового обміну з РФ повернула додому 93 рядових і сержантів, а також двох офіцерів. Усього 95 людей.

Серед звільнених - захисники з Маріуполя, ЧАЕС, острову Зміїний, а також оборонці заводу "Азовсталь". Крім того, вдалося повернути учасників спецоперації ГУР, які летіли на гелікоптері в оточений Маріуполь, на "Азовсталь".

Окрім військових росіяни захопили в полон багато цивільних. До цього часу з полону вдалося звільнити лише 139 людей. Серед тих, кого досі утримує ворог, викрадений на Київщині журналіст УНІАН Дмитро Хилюк. Росія намагається уповільнити процес повернення цивільних українців додому.

За словами Зеленського, з найбільшою вірогідністю повернути всіх військових і цивільних із російського полону буде можливим у разі виконання української формули миру.

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