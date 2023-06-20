Збільшення кількості заявок в штабі пояснюють "закручуванням гайок" на території країни-агресора.

За останні два місяці різко зросла кількість звернень росіян на гарячі лінії проекту "Хочу жить" про бажання здатися в полон, заявили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Як повідомляється, усього з моменту запуску проекту у вересні 2022 року до "Хочу жить" надійшло 20 014 звернень усіма каналами: Telegram, WhatsApp, чат-бот і на гарячу лінію.

"За останні два місяці на "Хочу жить" надійшло майже стільки ж заявок, як за перші півроку роботи проекту", – наголосили у штабі.

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Збільшення кількості заявок в штабі пояснюють "закручуванням гайок" на території країни-агресора.

"Зросла кількість заявок на попередню здачу в полон від тих росіян, яким загрожує мобілізація і які не хочуть ставати гарматним м'ясом Кремля. Це пояснюється також "закручуванням гайок" владою РФ: проведенням прихованої мобілізації, впровадженням онлайн-повісток і дозволом вилучати закордонні паспорти у призовників", – коментують у Координаційному штабі.

Проект Хочу жить - що треба знати

"Хочу жить" – це український державний проект, покликаний допомогти військовим армії РФ безпечно здатися в полон українським Збройним силам.

За інформацією Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, загалом за 9 місяців роботи сайт проекту відвідали 45 мільйонів людей з країни-агресорки та тимчасово окупованих територій України.

В штабі пояснюють, що усіх, хто добровільно здався, оформлюють як таких, хто потрапив в полон у бою. Це означає, що поки військовослужбовець перебуватиме в українському полоні, у Росії йому далі платитимуть. При цьому росіянам гарантують утримання згідно з нормами Женевських конвенцій.

Проект "Хочу жити" приймає звернення щодо здачі в полон через Telegram (зокрема, функціонує чат-бот https://t.me/spasisebyabot) та WhatsApp за номерами +380 95 68 86 888, +380 93 68 86 888, +380 97 68 86 888. Для дзвінків можна використовувати номери +380 44 35 08 917 та 688 (тільки з українських номерів).

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