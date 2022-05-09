Ще 415 дітей під час війни отримали поранення.

З початку повномасштабного вторгнення російські військові вбили 226 українських дітей.

Про це у своєму Telegram повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Станом на ранок 9 травня 2022 року понад 641 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. При цьому, за офіційними даними, 226 дітей загинуло та 415 поранено. Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", - йдеться у повідомленні.

Найбільше жертв серед дітей у Донецькій області - 139, Київській - 116, Харківській - 99, Чернігівській - 68, Херсонській - 46, Миколаївській - 44, Луганській - 44, Запорізькій - 28, Сумській - 17, у м.Києві - 16, Житомирській - 15.

Зокрема, 8 травня стало відомо про загибель 13-річної дівчинки, яка перебувала в одній із машин колони приватних авто, що 4 травня були обстріляні окупантами в Чугуївському районі Харківської області.

7 травня внаслідок обстрілів ворожими військами с.Білогорівка та с.Шипілове Луганської області отримали поранення двоє дівчаток 9 та 13 років.

Крім того, внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1 тис. 635 закладів освіти. При цьому 126 з них зруйновано повністю.

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