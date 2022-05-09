Рятувальники не можуть закінчити розбирання завалів через постійні обстріли.

11 людей, які переховувались у підвалі пошкодженого внаслідок авіаудару будинку в Шипіловому, не виходять на зв’язок.

Про це у своєму Telegram повідомляє голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"11 людей, які ховались в підвальному приміщенні в Шипіловому, перестали виходити на зв’язок. Пожежні загони проводили рятувальну операцію скільки цього дозволяла безпекова ситуація. Однак росіяни практично не зупиняють вогонь по мирних помешканнях наших жителів. Неможливо до кінця розібрати завали ані в Білогорівці, ані в Шипіловому. 8 травня 24 рази вони цілили по населенню Луганщини", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 8 травня російські окупанти обстріляли село Шипілове, під завалами одного з пошкоджених будинків опинилися 11 осіб.

Крім того, 7 травня у селі Білогорівка внаслідок авіаудару виникла пожежа в будівлі школи на площі близько 300 кв. м. Її ліквідовували майже чотири години, потім розпочали розбирати завали. 8 травня Гайдай повідомив, що з-під завалів школи у Білогорівці врятовано 30 осіб, знайдено двох загиблих та сімох поранених. Ще майже 60 осіб залишалися під завалами.

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