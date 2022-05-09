Такі провокації загарбники можуть влаштувати під час показових святкувань з нагоди 9 травня.

Росіяни у формі українських військових можуть нападати на людей, які братимуть участь у масових заходах.

Про це у своєму Telegram повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.

"Запорізька обласна військова адміністрація застерігає, що сьогодні, 9 травня 2022 року, загарбники планують провести можливі провокації під час показових акцій святкувань під назвою "Безсмертний полк", аби звинуватити Сили оборони України в нищенні власного народу", - зазначається у повідомленні.

За даними ОВА, є вірогідність, що росіяни, переодягнені у форму військовослужбовців Збройних сил України, нападатимуть на колони мирних людей, кидатимуть гранати у натовп, відкривати стрілянину.

Як повідомляв УНІАН, у захоплених населених пунктах Запорізької області окупанти відбирають в українців документи, аби примусити їх до участі у заходах 9 травня.

"Без поважних причин вилучення особистих документів у місцевого населення, повернення яких відбудеться за умови участі останніх в урочистих заходах з нагоди дня перемоги", - йдеться у повідомленні.

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