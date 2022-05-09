Гуманітарні вантажі теж сьогодні не будуть завозити.

Евакуації з Луганщини сьогодні не буде, росіяни обстрілюють "дорогу життя" трасу Лисичанськ - Бахмут.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Евакуації з Луганщини сьогодні не буде. Росіяни почали обстрілювати "дорогу життя" трасу Лисичанськ-Бахмут, тож проїзд небезпечний. Гумвантажі теж сьогодні не будуть завозити, ми заздалегідь подбали, аби ті, хто залишився мали все необхідне. Сьогодні ми не знаємо чого очікувати від ворога, що вони можуть зробити страшного ще, тож прошу мінімізуйте перебування на вулиці, залишайтеся в укриттях!" - написав він.

Як писав УНІАН, ворог продовжує інтенсивні обстріли Луганщини у спробах вийти на адміністративні кордони області.

Зокрема, 8 травня в результаті чергового авіаудару росіян по Луганській області знеструмлені Лисичанськ і Сєвєродонецьк.

7 травня вороги скинули авіабомбу на школу в селі Білогорівка Луганської області, в підвалі якої ховалися близько 90 осіб. За попередніми даними влади, внаслідок ворожої атаки загинули 60 осіб.

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