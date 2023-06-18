Готуючись до контрнаступу України, окупанти поліпшили дисципліну, координацію і повітряну підтримку, пише видання.

Російські окупаційні війська, навчаючись на помилках, почали змінювати тактику ведення бою. Ворог більше не пересувається великими колонами в місця, де вони можуть бути швидко пошкоджені або знищені.

Як пише The New York Times, російські війська стали частіше застосовувати безпілотники і проводити розвідувальні атаки. Іноді вони просто кричать, щоб знайти українські окопи перед тим, як піти в штурм.

"Починаючи свій довгоочікуваний контрнаступ, Україна добре озброєна, підкріплена поліпшеними комунікаційними технологіями, американською та європейською зброєю. Але російські війська покращили свою оборону, артилерійську координацію та повітряну підтримку, налагодивши тактику, яка може сильно відрізнятися від перших днів війни. Ці поліпшення, кажуть Західні чиновники, швидше за все, зроблять Росію більш жорстким противником, особливо коли вона перебуває в обороні", – йдеться в матеріалі.

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Командир українського підрозділу БПЛА з позивним "Граф" зазначив, що ворог намагається "знайти тилові командні пункти рот, бригад і знищити їх з великої відстані, щоб максимально порушити зв'язок між підрозділами".

При цьому американські чиновники стверджують, що, хоча Росія і адаптувала свою тактику, її війська в цілому не стають більш вигадливими.

"Найдосвідченіші російські солдати загинули на початку війни. Ті, хто воює сьогодні, включаючи менш навчені нещодавно мобілізовані сили, намагаються проводити наступальні операції та координувати рух великих військових частин. А російські танки, зазнавши значних втрат протягом 2022 року, в даний час часто стримуються від лінії фронту для використання в якості свого роду артилерії", – зазначає видання.

Війна в Україні: важливі новини

За час повномасштабної війни Росії проти України загинули 1560 жителів Донецької області. У тому числі, Росія вбила 148 дітей. При цьому глава Донецької ОВА Павло Кириленко наголосив, що поки невідомо, скільки людей стали жертвами російської агресії в Маріуполі та Волновасі.

Тим часом у Росії вирішили, що фактично виконали одне з ключових завдань так званої "спецоперації", а по суті війни проти України – її "демілітаризацію". Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков пояснив це тим, що Україна все менше використовує своє озброєння і переходить на західне.

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