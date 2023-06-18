Голова Донецької ОВА наголосив, що майже кожен день приносить нові жертви.

Очільник Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що за час повномасштабної війни Росія вбила понад 1,5 тисячі мешканців Донецької області. Серед загиблих – 148 дітей.

Як зазначив Кириленко в інтервʼю "Укрінформу", називаючи ці цифри, наразі невідома кількість загиблих і поранених жителів Маріуполя та Волновахи.

"Ми маємо кількість загиблих і поранених жителів області без урахування двох міст – Маріуполя і Волновахи. Ці міста піддавалися страшним ворожим обстрілам, увесь світ за цим спостерігав, тому підрахувати кількість жертв у Маріуполі та Волновасі ми зможемо тільки після розслідування кримінальних проваджень і ексгумації тіл, проведення там усіх необхідних слідчих дій. Без урахування цих міст, станом на середину червня 1560 жителів Донеччини загинули і 3689 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Так само є сумна статистика щодо загиблих і поранених дітей. Без урахування Маріуполя і Волновахи 148 дітей в області загинули і 290 отримали поранення. Але майже кожен день приносить нові жертви", – розповів глава Донецької ОВА.

Водночас Кириленко зауважив, що на території області зараз проживає близько 530 тисяч осіб. До 24 лютого 2022 року, коли Росія вторглася в Україну і на Донеччині почалася евакуація, там проживали 1,8 млн осіб.

"Ми не гаяли часу, й евакуація дала результати. Бо якби не відбулось такої евакуації, кількість жертв була б у рази більша. Підтверджень цьому безліч… Дітей всього на території області зараз лишається близько 40 тисяч. Є громади відносно спокійні, які трохи віддалені від лінії фронту. А якщо брати такі населені пункти як Залізне, Південне, смт Нью-Йорк, де постійні обстріли, то в Торецькій громаді і в частині Бахмутського району у фокусі нашої уваги перебуває зараз 286 дітей, які потребують примусової евакуації. Ця робота триває, я дав до місяця часу, щоб мені вже прозвітували з місць щодо евакуації дітей і батьків, які не бажають цього робити. Це справді стосується виключно батьків, бо дитина з ними поїде, ми ж розуміємо", – наголосив він.

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