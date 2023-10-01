Попередньо, ворог завдав ударів по Харківщині з Белгорода із ЗРК С-300.

Російські окупаційні війська вчергове атакували Харків ракетами. Вибухи пролунали місті в ніч проти неділі, 1 жовтня.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у Телеграм.

"Місто під ракетним ударом – у Харкові пролунали щонайменше чотири вибухи", – написав він.

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Водночас начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник інформує, що ворог завдав ударів по Харківщині з Белгорода попередньо із ЗРК С-300. Інформація про можливі руйнування та постраждалих встановлюється.

Мельник також повідомив, що в області зафіксовано ворожий безпілотник. Працює ППО.

Атаки РФ по українських містах

В ніч проти неділі, 1 жовтня, російські загарбники вчергове атакують Україну ударними дронами. Тривогу оголошено у кількох областях. В Одесі лунали вибухи.

Крім того, в суботу, 30 вересня, росіяни вдарили по Донеччині. Ворог здійснив авіаудар по Костянтинівці, внаслідко чого постраждала дитина. Також росіяни атакували два села в області.

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