Вночі російські загарбники випустили по Харкову дві ракети, виникла пожежа.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Близько 2-ї ночі окупанти вдарили по Індустріальному району, зафіксували 2 ракетні влучання. Внаслідок ударів виникла пожежа на одному з підприємств, рятувальники ліквідували пожежу", - зазначив він.

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За словами Синєгубова, під час огляду місць вибухів було встановлено тип ракети 5В55 ЗРК "С-300".

"На щастя, постраждалих немає", - додав голова ОВА.

Як повідомляв УНІАН, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що в нещодавно деокупованому Ізюмі російськими військовими знищено понад 70% будівель.

15 вересня радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив, що на кладовищі у лісі біля звільненого від окупантів міста Ізюм Харківської області знайдено місце масового поховання, де закопано більше ніж 400 тіл людей.

Своєю чергою голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що серед тіл, які були ексгумовані сьогодні на місці масового поховання в Ізюмі, 99% з ознаками насильницької смерті.

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