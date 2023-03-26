За підсумками доби з деокупованої території області евакуювали 91 людину.

Російські загарбники за минулу добу випустили понад 200 снарядів при обстрілі Херсонської області.

Про це повідомив голова Херсонської обласної Військової адміністрації Олександр Прокудін у своєму Telegram.

"За минулу добу противник здійснив 49 обстрілів, випустивши 210 снарядів з важкої артилерії і "Градів", - розповів він.

Зокрема, ворог тричі обстріляв місто Херсон: 13 снарядів влучили у житлові квартали, приватні та багатоквартирні будинки, територію та будівлю школи.

"На жаль, є постраждалі-дев'ять осіб отримали поранення", - зазначив Прокудін.

За його даними, за вчора з деокупованої території області евакуювали 91 людину.

Окупанти готуються до приходу ЗСУ на Лівому березі Херсонської області

Нагадаємо, що у листопаді 2022 року Збройні Сили України змусили окупантів поступитися лінією оборони на правому березі Дніпра біля Херсона.

Тепер окупанти активно будують оборонні споруди на лівій березі річки напередодні контрнаступу української армії. За словами військового експерта Владислава Селезньова, ворог сумнівається, що зможе утримати свої позиції.

Зі свого боку глава прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк заявила, що на тимчасово окупованих територіях Херсонської області є ознаки того, що ворог готовий здати територію.

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