Наталія Гуменюк зазначила, що окупанти починають переодягатися в цивільне і ретельно пакувати вкрадене.

Російські окупанти, можливо, готуються до "жестів доброї волі" на тимчасово окупованій території Херсонської області. На це вказує те, що росіяни почали масово вивозити награбоване у місцевих жителів.

"Вже навіть жителі Херсонської області як Правобережної, так і Лівобережної, знають "народну прикмету" - коли окупанти починають переодягатися в цивільне і дуже ретельно пакувати все вкрадене і відсилати в обмін на постачання боєприпасів за "поребрик" своє майно", - це як правило підготовка до тих же "жестів", - заявила речник Сил оборони півдня Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, до "жестів доброї волі" призводить робота українських захисників.

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"Ми говорили про те, що ми зачищаємо смугу хоча б в 30 кілометрів для того, щоб полегшити життя Правобережжю", - пояснила представниця наших військових.

Ситуація в Херсонській області - що відомо

Російські окупанти майже кожен день обстрілюють Херсонську область, а також сам обласний центр. Така жорстокість у росіян прокинулася після звільнення українською армією Херсона.

Тільки 24 березня загарбники вдарили по місту, через що постраждали місцеві жителі. Росіяни завдали удару по плавнях. Двом чоловікам вдалося перетнути річку, а на березі їх чекали медики, але 55-річний чоловік помер від осколкового поранення.

Сьогодні, 25 березня, в Херсонській області ворог завдав авіаударів по рятувальній частині і атакував установу соціального захисту населення.

Крім того, російські військові провели рейд у Чаплинці. Окупанти перевіряли документи громадян, транспортні засоби та мобільні телефони.

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