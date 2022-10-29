Російські окупанти вивозять з лікарень Херсона все обладнання та медикаменти.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook щодо оперативної інформації станом на 06:00.
Зазначається, що продовжується так звана "евакуація" окупантів з тимчасово зайнятої території Херсонської області, зокрема і медичних закладів.
"З лікарень Херсона вивозиться все обладнання та медикаменти. Лікарям, які відмовляються виїжджати, заборонено заходити на територію лікарень, навіть за особистими речами", - зазначають у Генштабі.
Також наголошується, що в населеному пункті Берислав Херсонської області окупанти масово переодягаються у цивільний одяг та заселяються у приватні помешкання.
Ситуація на Херсонщині:
Станом на 28 жовтня російські окупанти вели підготовку до вуличних боїв у Херсоні та мінують об'єкти критичної інфраструктури. Очільниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова заявила, що окупанти "не планують залишатися", але якомога більше затягують час".
В окупованому Херсоні перебуває велика кількість особового складу армії РФ. Окупантів у місті більше, ніж цивільного населення.
Росіяни не пускають додому дітей із Херсонської області, яких вивезли на так званий "відпочинок" і до таборів на територію РФ.
28 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія намагається зробити Херсонщину зоною відчуження.
Вас також можуть зацікавити новини:
- "Почнуть один одного "жерти": оточення Путіна вже ділить владу – політолог (відео)
- Траса "Сватове-Кремінна" практично під контролем ЗСУ – Гайдай
- Зеленський присвоїв почесну відзнаку "Місто-рятівник" столиці Чехії