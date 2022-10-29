Лікарям, які відмовляються виїжджати, заборонено заходити на територію лікарень.

Російські окупанти вивозять з лікарень Херсона все обладнання та медикаменти.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook щодо оперативної інформації станом на 06:00.

Зазначається, що продовжується так звана "евакуація" окупантів з тимчасово зайнятої території Херсонської області, зокрема і медичних закладів.

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"З лікарень Херсона вивозиться все обладнання та медикаменти. Лікарям, які відмовляються виїжджати, заборонено заходити на територію лікарень, навіть за особистими речами", - зазначають у Генштабі.

Також наголошується, що в населеному пункті Берислав Херсонської області окупанти масово переодягаються у цивільний одяг та заселяються у приватні помешкання.

Ситуація на Херсонщині:

Станом на 28 жовтня російські окупанти вели підготовку до вуличних боїв у Херсоні та мінують об'єкти критичної інфраструктури. Очільниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова заявила, що окупанти "не планують залишатися", але якомога більше затягують час".

В окупованому Херсоні перебуває велика кількість особового складу армії РФ. Окупантів у місті більше, ніж цивільного населення.

Росіяни не пускають додому дітей із Херсонської області, яких вивезли на так званий "відпочинок" і до таборів на територію РФ.

28 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія намагається зробити Херсонщину зоною відчуження.

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