Знищено склади з боєприпасами окупантів з Криму.

Збройні Сили України 15-й раз вдарили по позиціях російських окупантів, розташованих на аеродромі Чорнобаївка (Херсонська область).

Про це повідомив у Facebook радник глави Офісу президента Олексій Арестович, опублікувавши відео нічного удару.

"Ви будете сміятися, але... Чорнобаївка-15. Склади з боєприпасами 22-го армійського корпусу (Крим) знищені", - написав Арестович.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика.

Він також підтвердив знищення крейсера "Москва", про який повідомлялося напередодні.

"Плюс - флагман Чорноморського флоту РФ крейсер "Москва" справив негативне спливання в районі того острова, де його послали на йух. Де "Москва"? "Вона потонула", - додав радник глави ОП.

Чим відома "Чорнобаївка"

Як писав УНІАН, військовий аеродром у Чорнобаївці російські війська використовують як командний пункт і місце збору літаків і вертольотів, але він постійно стає мішенню українських військових.

Вперше на цьому аеродромі позиції росіян були розгромлені ще 27 лютого. Втім, незабаром після удару українськими "Байрактарами", росіяни розмістили на тому ж місці нові вертольоти.

Щонайменше два рази в Чорнобаївці також були знищені високі чини російської армії, в тому числі російського командувача 8-ї армії - генерал-лейтенанта Андрія Мордвічева.

До сьогоднішнього ранку було відомо про 14 успішних атак ЗСУ в цьому районі.