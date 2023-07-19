Після виселення українців туди заселяються громадяни РФ.

На окупованих територіях росіяни масово виселяють зі своїх домівок українців без паспортів РФ та забороняють повертатися після евакуації через підрив Каховської ГЕС.

Як повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, таким чином російські окупанти на тимчасово окупованій території України намагаються штучно збільшити кількість населення з російськими паспортами для участі у так званих виборах у вересні цього року.

За її словами, місцеві окупаційні адміністрації почали масово виселяти громадян України з їх будинків і квартир під проводом нібито заборгованості за комунальні послуги.

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"Це насамперед стосується людей, які не отримали паспорт громадян РФ. Зокрема, у Старобільську після виселення в такий спосіб законних власників житла туди заселяються громадяни РФ", - розповіла вона.

Крім того, російські окупанти заборонили жителям Херсонщини, які не мають російських паспортів, повертатися до своїх населених пунктів після термінової евакуації звідти через підрив Каховської ГЕС.

Також, за даними Міноборони, окупанти змушують постраждалих від підтоплення та примусово виселених зі своїх домівок громадян України переїздити до Росії або на тимчасово окуповану територію АР Крим.

Паспортизація РФ - головне

Як відомо, після захоплення російські загарбники розпочали на окупованих територіях політику примусової паспортизації.

Зокрема, для місцевих без російських паспортів обмежують можливість отримання медичної допомоги, соціальних та інших виплат.

Крім того, українці без російських паспортів не можуть скористатися й іншими послугами: віддати дитину до садочка чи школи або отримати дозвіл на виїзд з населеного пункту.

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