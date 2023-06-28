Виїзд на підконтрольну Україні території заблоковано.

Російські загарбники планують вивезти до Чуваської Республіки групу дітей із тимчасово окупованих територій Запорізької області.

Як повідомляють у Центрі національного спротиву, окупаційна адміністрація вивозять дітей нібито на відпочинок до РФ. При цьому виїзд на підконтрольну Україні територію окупанти заблокували - дітей використовують у якості заручників, щоб змусити їх батьків також виїхати.

"Близько 300 дітей мають бути вивезені до Чуваської Республіки, але, як відомо, росіяни не повертають дітей після їх вивезення, прикриваючись воєнним станом в регіоні, який ще восени минулого року ввів на ТОТ міжнародний злочинець Путін", - йдеться у повідомленні.

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Викрадення дітей з України: що відомо

Від початку повномасштабної війни українці повідомляли, що окупанти вивозять дітей до Росії, не повертають їх батькам, які "дали дозвіл" на відправку "на відпочинок", а також розлучають батьків з дітьми у фільтраційних таборах.

Згодом Лабораторія гуманітарних досліджень Єльської школи громадської охорони здоров'я провела розслідування, з'ясувавши, що на території РФ та у Криму створилу цілу мережу таборів та центрів. Там дітей намагаються перевиховати, деяких з них віддають на всиновлення до російських сімей.

Російський диктатор Путін публічно визнавав, що українських дітей віддають на всиновлення. Міжнародний кримінальний суд звинувачує його у примусовій депортації дітей, на арешт Путна видано ордер.

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