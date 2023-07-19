Також вони вивозять українок народжувати на територію РФ і погрожують, що не надаватимуть допомогу без російського громадянства.

Російські окупанти відмовляються надавати виплати вагітним та породіллям з українським паспортом, якщо вони продовжують відмовлятися від "нового громадянства".

Про це повідомляє прес-служба Центру національного спротиву 19 липня з посилання на інформацію від українського підпілля. Зазначається, що на тимчасово окупованих територіях залишається все менше послуг для людей, які не хочуть отримувати російські документи.

"При тому, що всі новонароджені на ТОТ (тимчасово окуповані території - УНІАН), згідно з окупаційним законодавством, вважаються громадянами Росії, отримати виплати батьки на них не можуть. Таким чином, окупаційна адміністрація вдається до ще одного тиску для примусової паспортизації регіону", — зазначає ЦНС.

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Крім того, народжувати вагітних українок вивозять на територію російських регіонів, після чого також відмовляють у подальшій допомозі, якщо вони не оформлять громадянство РФ.

"Ворог нехтує всіма нормами моралі, не розуміючи, що це не змінить істинного стану речей, а саме того, що росіяни тут окупанти та їхній час минає", — підсумували партизани.

Ситуація на окупованій території

На окупованій Луганській області росіяни відправляють людей "на підвал" за дзвінок рідним, які перебувають на вільній території України. Також російські окупанти напередодні так званих виборів у регіоні проводять примусову паспортизацію ув'язнених. Водночас посилюються репресії для тих, хто відмовляється отримувати паспорт РФ.

Нещодавно стало відомо, що російські загарбники масово затримують дітей на тимчасово окупованих територіях. Інформацію про неповнолітніх з проукраїнською позицією окупантам зливають радники директорів "шкіл з ідеології", вигаданих росіянами на захоплених землях.

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