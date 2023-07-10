Для цього вони використали ракету "Іскандер-М".

Вночі, 10 липня, близько 01:00, російські окупанти влаштували ракетну атаку на Миколаївську область, постраждав об'єкт інфраструктури.

"Ворог застосував балістику. Удар було завдано по об'єкту інфраструктури, імовірно, ракетою "Іскандер-М". Детальна інформація уточнюється", - повідомляє начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Telegram.

Крім того, було зафіксовано артилерійський обстріл акваторії Очаківської громади. Внаслідок атаки ніхто не постраждав. У Первомайському, Баштанському та Вознесенському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Відео дня

"Друзі, оглядаємо район, який вночі потрапив під обстріл. Пошкоджень у житлових будинках наразі не виявили. У разі змін - повідомлю вам", - додав мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Ракетні удари по Україні

За даними Повітряних сил ЗСУ, кількість обстрілів росіянами українських міст у червні майже не зменшилася.

Заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов повідомляв що, РФ в місяць здатна виробляти близько 100 ракет різних типів. Це можливо завдяки тому, що Росія змогла обходити санкції та отримувати необхідні комплектуючі.

Вас також можуть зацікавити новини: