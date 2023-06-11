На сьогодні Україні лише залишається посилювати свою протиповітряну оборону за рахунок сучасних західних систем.

Російська Федерація досі здатна виготовляти високоточні крилаті ракети завдяки тому, що змогла обходити санкції та отримувати необхідні комплектуючі. Про це в інтерв’ю "Українській правді" розповів спікер Повітряних сил Юрій Ігнат.

"Завдяки недіючим санкціям (РФ виготовляє ракети – УНІАН). Контроль санкцій потрібен. На жаль, Росія отримує комплектуючі. На жаль, вона продовжує виробництво… Плати, чипи, напівпровідники – це те, без чого ракета не полетить і, вочевидь, вони це мають", - сказав він.

Спікер нагадав, що восени минулого року, коли росіяни почали завдавати ракетних ударів по українській енергосистемі, у ворога залишилося вкрай мало високоточних далекобійних ракет, таких як Х-101, "Іскандер-М", "Іскандер-К", "Калібр" і "Кинджал". Саме тому і була значна пауза між атаками навесні цього року, бо противник використав фактично весь свій стратегічний потенціал цього озброєння.

Однак на сьогодні, росіяни, вочевидь, знайшли можливість обходити санкції за рахунок деяких країн, які співпрацюють з ним, і отримують технологічні речі, які самі виготовляти не можуть, зазначив Ігнат. Тому єдиним виходом суттєво сповільнити процес вироблення нових ракет є перекриття каналів доставки комплектуючих через країни та компанії, які допомагають росіянам обходити санкції.

"Сподіваємося, що дотиснуть такими санкціями, саме санкції повинні придушити Росію як агресора", - сказав він.

Також він додав, що на сьогодні Україні лише залишається посилювати свою протиповітряну оборону за рахунок сучасних західних систем.

"На жаль, вони це роблять, але будемо сподіватися, що не буде в них достатньо засобів, а у нас буде все більше і більше засобів для протидії. Це – системи Patriot і SAMP/T, які здатні збивати балістику, і зенітні ракетні системи, такі як IRIS-T, NASAMS, французький Crotale, Gepard – це те що ми сьогодні застосовуємо доволі ефективно і 100%-во", - сказав він.

Нагадаємо, що минулого опалювального сезону російські окупанти здійснили більше 15 масованих атак на об’єкти енергетичної інфраструктури України. Після закінчення зими такі масові атаки на деякий час припинилися, проте згодом росіяни знов почали завдавати ударів дронами та ракетами, причому в травні зосередилися саме на Києві – столиця в останній місяць весни потерпала від атак майже не щоночі.

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