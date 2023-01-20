Втрата цього напрямку українськими військами може обернутися справжньою катастрофою для України в цій війні, кажуть німецькі розвідники.

Успіх окупантів на Бахмутському напрямку може обернутися справжньою катастрофою для України в цій війні, адже це дозволить росіянам просунутися далі вглиб України.

До такого аналізу схиляється служба розвідки Німеччини та попереджає, що наразі Росія кидає вперед всі свої сили для досягнення переваги на цій ділянці фронту, зазначає у своїй колонці Spiegel.

При цьому розвідники кажуть, що армія РФ все ще не звертає уваги на значні втрати зі свого боку.

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"Росія наразі кидає солдатів вперед, як гарматне м'ясо, і великі втрати власних сил, очевидно, не відіграють ніякої ролі у військовій тактиці росіян", - заявила розвідка ФРН.

Повідомляється, що втрати сторін у боях біля Бахмута німецька спецслужба обговорила в рамках одного з секретних засідань у Бундестазі. Під час розмови була озвучена інформація про те, що денні втрати України в боях під Бахмутом становлять тризначне число. При цьому офіційних доказів з цього приводу розвідка не надала.

Втрати РФ під Соледаром і Бахмутом

Раніше бійці ЗСУ розповіли про бої з окупантами, які продовжують жертвувати своїми людьми в спробі взяти Бахмутську ділянку фронту під свій контроль. Кажуть, що вони залишають своїх поранених та загиблих замерзати прямо на полі бою.

Також про важкі бої на цьому напрямку заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак. Він порівняв їх з так званою "верденською м'ясорубкою" через величезні втрати з боку окупантів.

При цьому колишній радник ОП Олексій Арестович помітив тенденцію, що кількість полонених росіян під Соледаром збільшилася. Це свідчить про їхні невдачі в прямих зіткненнях з ВСУ.

Представник Східного угруповання військ Української армії Сергій Череватий також розповів про "самогубну" тактику росіян в Соледарі.

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