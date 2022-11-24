Українська артилерія вже може досягати тих рубежів, які окупанти будують на лівому березі Дніпра, у районі Армянська.

Російська армія не зможе утримати лівобережну Херсонщину. Як зазначила керівниця пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, окупанти на лівому березі Херсонської області відчують артилерійський вогонь ЗСУ.

"Росіяни вже розуміють провал своєї військової стратегії. Деокупація правобережжя України на південному напрямку повертає ворога до розуміння, що ЗСУ продовжують встановлювати вогневий контроль над транспортними артеріями противника. Українська артилерія вже може досягати тих рубежів, які вони будують на лівому березі Дніпра, у районі Армянська. На правому березі Дніпра вони будували багатошарову оборону, по якій і відступали. Так само, зараз ворог облаштовує оборонні позиції на лівому березі Дніпра. Противник замінував берегову лінію та облаштовує вогневі позиції вглиб на 15-20 км, тому що розуміє, що доведеться відступати", - сказала Гуменюк для "Еспресо".

Деокупація Херсонщини

9 листопада російське командування дало наказ своїм військам покинути правий берег Херсонської області. 11 листопада ЗСУ зайшли в Херсон. Через кілька днів в місто приїхав президент України Володимир Зеленський.

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