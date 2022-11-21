Люди внаслідок обстрілів не постраждали.

Росіяни зі своєї території обстріляли з РСЗВ "Град" та інших видів озброєння одне з сіл на Сумщині, пошкоджено газопровід, щонайменше п’ять осель зазнали руйнувань.

Як повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, внаслідок обстрілу з Росії постраждала Хотінська громада.

"Ворог вдарив по прикордонному селу водночас із кількох видів зброї. 20 мін, 8 снарядів із артилерії та ще 10-ть із "Градів" розірвалися біля будинків мирних мешканців", - сказано в повідомленні.

Відео дня

Живицький зазначив, що поки відомо щонайменше про п’ять осель, які значно пошкоджені: вибиті вікна із рамами, частково зруйновані стіни та дахи.

"Також пошкоджений газопровід. Люди не постраждали", - написав голова Сумської ОВА.

Війна в Україні: ситуація на Сумщині

Нагадаємо, у перші дні повномасштабного вторгнення російські окупанти вторглися на територію низки областей України, зокрема в Сумську, а також Чернігівську і Київську. Навесні українські військові вибили загарбників із цих північних регіонів. Восени ЗСУ звільнили від окупантів майже всю територію Харківської області.

Після деокупації росіяни регулярно обстрілюють Сумщину зі своєї території. Зокрема, 17 листопада агресор сім разів обстріляв прикордоння області з гранатометів, мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню "Град". А 14 листопада окупанти накрили Сумщину вогнем з САУ. Всього окупанти випустили по населеним пунктам області майже 150 снарядів.

За словами Дмитра Живицького, у найближчі два тижні немає загрози прориву кордону України російськими військами з боку Сумщини. Він наголосив, що кордон знаходиться під контролем, і щоденно проводяться заходи з інженерного забезпечення оборони кордону.

Вас також можуть зацікавити новини: