Краснопільська громада регіону потрапила під ракетний обстріл.

Російські окупанти випустили по прикордонню Сумської області 264 міни, ракети та снаряди.

Краснопільська громада зазнала ракетного обстрілу, ворожий гелікоптер здійснив пуск 8 ракет типу НУРС (некерована авіаційна ракета) у напрямку одного з прикордонних сіл, по околицях іншого села росіяни вдарили з мінометів (3 "прильоти"), без руйнувань, написав у Telegram-каналі голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"По прикордонню Сумщини росіяни випустили 264 (!) мін, ракет та снарядів. Шалигинська громада: впродовж дня було три обстріли прикордонних сіл. Ворог використав реактивні системи залпового вогню (40 "прильотів"), САУ (20 "прильотів") та ще 8 вибухів мін було на нашій території. Без руйнувань", - зазначив він.

Відео дня

По Зноб-Новгородській громаді окупанти відкривали вогонь із мінометів. Там зафіксовано 11 "прильотів", без наслідків.

"Хотінську громаду армійці РФ обстріляли із САУ та мінометів. Загалом було 26 вибухів. Пошкоджений будинок місцевих, 3 трактори та лінії електропередач", - написав Живицький.

Білопільську громаду протягом дня ворог обстріляв п'ять разів.

"Був 61 вибух від ворожих мін на прикордонні. Також 17 "прильотів" із артилерії. Внаслідок обстрілів на цю мить відомо про три зруйновані будинки мирних мешканців. Інформація уточнюється", - зазначив голова ОВА.

На території громади також пошкоджені електролінії, обійшлося без людських втрат.

"Юнаківська громада: із території Росії по прикордонню гатили з САУ (34 "прильоти") та ще 36 вибухів внаслідок обстрілу з артилерії. Без руйнувань", - повідомив Живицький.

Ситуація в Сумській області під час війни України з Росією - це варто знати

Супротивники вже не раз обстрілювали прикордоння регіону, є руйнування, жертвий й постраждалі.

6 листопада стало відомо, що по Ворожбянській громаді за день прилетіло понад 70 снарядів. Осколок поцілив у 62-річну жительку, яка під час ворожої атаки була на городі. Постраждала загинула.

У цей же день стало відомо, що наші захисники у небі над Сумською областю ліквідували ворожий дрон.

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