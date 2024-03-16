Найважче було на Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Протягом минулої доби, 15 березня, на фронті між окупаційними військами та Силами оборони відбулося 78 бойових зіткнень.

Як повідомляє Генштаб у ранковому зведенні, на Куп’янському напрямку було відбито 3 атаки загарбників в районах населених пунктів Синьківка і Табаївка Харківської області. Противник намагався покращити своє тактичне положення, але не зміг.

На Лиманському напрямку росіяни за підтримки авіації намагались прорвати оборону ЗСУ в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни і Роздолівка на Донеччині. Було відбито 9 штурмів.

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На Бахмутському напрямку українські захисники стримали 3 атаки в районах населених пунктів Андріївка та Кліщіївка Донецької області, а на Авдіївському - аж 26 штурмів в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке та Первомайське.

"На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки і Новомихайлівки, де ворог, за підтримки авіації, 24 рази намагався прорвати оборону наших військ. На Оріхівському напрямку окупанти 7 разів атакували позиції наших захисників в районах Старомайорського на Донеччині та Роботиного Запорізької області", - додали у відомстві.

На Херсонському напрямку, загарбники не відмовляються від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Вони здійснили 3 безуспішних штурми позицій наших військ.

Війна в Україні - останні новини

За оцінкою ISW, російські окупаційні війська навесні продовжать спроби локальних атак і спробують підготуватися до нового наступу цього літа.

Американські посадовці прогнозують похмурі сценарії, якщо Україна не отримає потрібну військову допомогу. Президент України Володимир Зеленський зауважив, що через скорочення запасів ракет для ППО повітряні атаки РФ стають все більш смертоносними, а на фронті українські війська нормують артилерійські боєприпаси.

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