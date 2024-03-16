Зараз противник наступає попри втрати, що не дати ЗСУ закріпитись.

Російські окупаційні війська навесні продовжать спроби локальних атак і спробують підготуватися до нового наступу цього літа.

Як повідомляє ISW, вирішальну роль у здатності Сил оборони утримувати свої позиції та відбивати нові атаки противника у найближчі місяці відіграє надання допомоги Заходу у сфері безпеки.

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Аналітики переконані, що загарбники спробують зберегти темпи своїх наступальних операцій по всій лінії фронту, щоб не давати ЗСУ стабілізувати свої оборонні лінії.

На думку експертів ISW, окупанти продовжать використовувати переваги, що надаються наявністю ініціативи на всьому театрі військових дій, для динамічної переоцінки своїх наступальних зусиль цієї весни. При цьому ворог сподівається скористатись слабкими місцями в обороні України цього літа.

В Інституті вивчення війти додаються, що противник може спробувати зберегти темп своїх наступальних операцій із будь-якими втратами, щоб скористатися нестачею української техніки до того, як ЗСУ отримають обіцяну допомогу від союзників.

Ситуація на фронті

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець заявив, що на всіх ділянках фронту окупанти продовжують атакувати, використовуючи малі тактичні групи. Окупати наступають з жовтня минулого року і вже видихаються, вважає експерт. Він оцінив лінію фронту як стабілізовану.

Нещодавно в ISW повідомляли, що російські окупанти залучають до бойових дій на сході України тактичні й оперативні резерви. Таким чином вони хочуть підтримати та наростити темпи наступальних операцій.

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