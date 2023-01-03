Медичні заклади та інші установи Луганська переповнені покаліченими росіянами із різних куточків Росії.

Російські окупанти заблокували село Половинкине поблизу Старобільська для начебто "фільтраційних заходів", йдеться у зведенні Луганської ОВА.

Причиною стали успішні прильоти по позиціях росіян. Окупанти звинувачують місцеве населення у допомозі ЗСУ.

У результаті рейду вже 30 мешканців села вивезено до Луганська.

Відео дня

Водночас медичні заклади та інші установи Луганська переповнені покаліченими росіянами із різних куточків Росії. А в лікарнях Біловодська зібрали зеків, засуджених за тяжкі злочини.

"Значна менша кількість поранених росіян на Біловодщині, бо більше просто не вміщають лікувальні заклади. Привозять туди виключно зеків, які були засуджені або за вбивство, або за зґвалтування. Ситуація в населеному пункті стає напруженою, оскільки місцеві так звані "правоохоронці" не гарантують безпеку цивільному населенню", - йдеться у повідомленні ОВА.

Війна в Україні – актуальні дані

Тривають важкі бої за Бахмут. Противник робить спроби покращити тактичне положення на Лиманському та Авдіївському напрямках, підсилює угруповання на Новопавлівському напрямку за рахунок підрозділів, перекинутих з Херсонського напрямку.

Водночас чстота піхотних атак російських окупантів в районі Бахмута знизилася, констатують у британській розвідці. Тепер вони проводяться тільки на рівні взводу або відділення. Україна направила значні підкріплення для захисту сектора.

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 108 190 окупантів, зокрема ще 750 росіян знищено за попередню добу. Окремо надішло підтвердження про 500 вбитих і поранених загарбників у Чуланівці Херсонської області в результаті "новорічного" удару ЗСУ.

Вас також можуть зацікавити новини: