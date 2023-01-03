Україна направила значні підкріплення для захисту сектора.

Частота піхотних атак російських окупантів в районі Бахмута знизилася. Тепер вони проводяться тільки на рівні взводу або відділення. Україна направила значні підкріплення для захисту сектора.

Такими висновками поділилися в британській розвідці в свіжому звіті про війну. Експерти заявили: "В середині грудня російські військові і маріонеткові сили "Вагнера", ймовірно, збільшили частоту піхотних атак в районі міста Бахмут Донецької області. Однак багато з цих операцій мали слабку підтримку. За останні десять днів Україна направила значні підкріплення для захисту сектора, і частота російських атак, ймовірно, знизилася в порівнянні з піком в середині грудня. Обидві сторони зазнали великих втрат".

За словами співробітників британської розвідки, рашисти переходять у наступ біля Бахмута тільки на рівні взводу або відділення. Фахівці вважають малоймовірним який-небудь значний прорив окупантів в районі міста протягом найближчих тижнів.

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Оборона Бахмута: остання інформація

Східна "фортеця" багато місяців поспіль приймає на себе удари ворожого війська. Завдяки героїчним зусиллям українських воїнів місто вдається утримувати. Рашисти продовжують штурмувати його щодня, але титани з ЗСУ успішно обороняються, адже знають про стратегічну та символічну важливість Бахмута.

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин сказав, що його бойовики іноді днями борються за один будинок у місті. Він заявив, мовляв, у Бахмуті збудовані "500 рубежів оборони".

Українські прикордонники розповів, як 2 січня прийняли дві важки битви в районі східної "фортеці". В одному з протистоянь сім рашистів вдалося ліквідувати, а ще дев'ять отримали поранення.

За словами лейтенанта "Легіону Свободи" у складі 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України Володимира Назаренка, Бахмутський напрямок — це ділянка фронту довжиною 100 кілометрів. У ворога тут є чисельна перевага майже в 10 разів.

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