З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже понад 107 440 окупантів.

Генштаб підтвердив успішне ураження скупчення російських військ у Чуланівці Херсонської області в новорічну ніч.

Як повідомляється у зведенні командування, підтверджено вогневе ураження підрозділами Сил оборони України 31 грудня живої сили і військової техніки противника в районі Чуланівки Херсонської області.

Втрати противника склали близько 500 пораненими та ліквідованими.

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Втрати Росії в Україні - актуальне

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже понад 107 440 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

Українські військові на відміну від російських злочинців завдають високоточні удари по місцях скупчення живої сили противника і його техніки.

Наприклад, 31 грудня приліт HIMARS припав до училище Макіївки, де напередодні розмістили сотні мобілізованих. Пропагандисти вже ниють про величезні втрати.

Разом з тим у провоєнного російського суспільства виникає все більше питань до ефективності масованих ударів по українській енергосистемі.

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