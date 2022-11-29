З ними приїхали працівники воєнних комісаріатів "Л/ДНР".

Російська Федерація готується провести мобілізацію на окупованих територіях півдня України.

Для цього на ці території звозять спеціальні підрозділи Росгвардії, повідомляють у Центрі національного спротиву. На лівий берег Херсонської області вже прибули підрозділи ОМОН з Дагестану.

Разом з ними привезли працівників воєнних комісаріатів "Л/ДНР". За даними центру, вони знаходяться у селі Красне Каховського району.

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"Новоприбулі окупанти не приховують, що у грудні особовий склад буде залучений до незаконного призову мешканців регіону з паспортами Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Відзначається, що не можна виключити, що під "мобілізацію" потраплять всі чоловіки, а не лише власники російських паспортів.

Що відбувається на Херсонщині

Як повідомляв УНІАН, 9 листопада командувач російськими окупаційними військами в Україні Сергій Суровікін заявив, що армія РФ залишає правий берег Херсонської області.

Вже 11 листопада українські військові зайшли до Херсона. Ввечері президент Володимир Зеленський підтвердив, що Херсон та правобережжя області звільнено.

Зараз російські окупанти обстрілюють місто з лівого берега. З один тиждень російські загарбницькві війська 258 разів обстріляли 30 населених пунктів Херсонської області.

У британській розвідці кажуть, що Херсон залишається в межах досяжності більшості російських артилерійських систем.

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