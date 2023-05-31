Ймовірно, ворог має намір звинуватити Україну в "екологічному тероризмі".

Російські окупанти мінують територію заводу "Кримський титан" біля захопленого Армянська, викиди хімікатів на якому п'ять років тому вже провокували екологічну катастрофу, повідомляє "АТЕШ".

Припускають, що росіяни готуються до чергової провокації з метою звинуватити Збройні сили України в "екологічному тероризмі".

"Мабуть рашисти вважають, що українські сили незабаром будуть на адмінкордоні з Кримом", – пише "АТЕШ".

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Нагадаємо, на початку року росіяни розмістили підрозділи радіаційного, хімічного та біологічного захисту на території заводу. Центр національного опору інформував. що на "Кримському титані" крім живої сили зосереджено також військову техніку окупантів.

Екологічна катастрофа на найбільшому заводі в Криму - що потрібно знати

У серпні і вересні 2018 року стало відомо, що в Криму сталася серія викидів хімікатів, через які в Армянську і Яни Капу металеві предмети покривалися іржею, з дерев опало листя, а тварини масово гинули.

Окупанти тоді заявили, що на території кислотонакопичувача заводу "Кримський титан" – найбільшого заводу Криму, одного з найбільших виробників діоксиду титану в Східній Європі – через посуху почалися випаровування.

Українська розвідка своєю чергою повідомляла, що погіршення екологічної обстановки сталося внаслідок навчань Збройних сил країни-агресора – снаряди потрапили у відстійники хімічних відходів титанового і содового заводів.

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