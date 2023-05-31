На тлі контрнаступу України російські окупанти посилили військову присутність на станції і загрози для її безпеки стають дедалі реальнішими.

Двоє співробітників Запорізької атомної електростанції, що знаходиться під російською окупацією, вперше змогли розповісти про реальний стан справ на захопленій АЕС.

На умовах анонімності вони сказали журналістам Sky News, що за останні тижні рівень військової активності росіян різко зріс – ворожі війська перекидали на станцію більше бронетехніки, боєприпасів, зміцнювали свої позиції.

"Збройні сили України не будуть обстрілювати станцію. Тому вони тут множать кількість військ і техніки. Бо якби вони робили це в іншому місці, то точно були б обстріляні Збройними силами України. Справа в тому, що півтора місяці тому на електростанції було вдвічі менше військ, а зараз їх в два рази більше, а значить, вони точно готуються до контрнаступу", – говорить один з працівників станції.

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Джерела видання наголосили, що Росія навмисно завдавала ударів по лініях електропередач, які необхідні для безпеки станції і механізму охолодження реакторів, – щоб порушити подачу електроенергії в Україну. Дії окупантів вже сім разів призводили до того, що раніше вважалося неприпустимим – на станції відключали електроенергію. П'ять з шести реакторів ЗАЕС зараз зупинені, а резервні генератори, за словами працівників станції, через брак персоналу (до повномасштабної війни тут працювало 11 тисяч осіб, а зараз – близько 3,5 тисячі) зараз не обслуговуються належним чином.

"Той самий дефіцит ремонтних робітників, які реально можуть обслуговувати і усувати неполадки. Якість працівників нижча, оскільки кваліфіковані кадри зникли. Тож в цілому ситуація тут погіршується", – сказав один з працівників.

Нерідко висловлюються побоювання, що Росія може знову порушити роботу станції, провівши "атаку під чужим прапором". Зараз загроза цього стає дедалі реальнішою. Співробітники станції кажуть – наслідки аварійної ситуації на найбільшій АЕС в Європі будуть жахливими.

"Рівень радіоактивного забруднення, а головне площа зараження, складе тисячі квадратних кілометрів суші і моря... Це буде набагато, набагато гірше, ніж на Фукусімі, і гірше, ніж в Чорнобилі", – каже один з працівників.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) проводить перевірки на АЕС і закликає РФ до негайної демілітаризації території, але ознак того, що росіяни збираються залишити станцію, немає. Решту співробітників станції, які продовжують підтримувати її роботу, окупанти тримають у страху. Вони бояться зазнати тортур, бути кинутими у в'язницю або ще гірше.

"Я думаю, що найголовніше — не потрапити до них в руки, тому що малоймовірно, що ви виберетеся і залишитеся тією людиною, якою були, коли увійшли", – говорить один з працівників станції.

Ситуація на ЗАЕС - останні новини

Запорізька АЕС в Енергодарі - найбільша атомна станція в Європі - перебуває під російською окупацією з перших тижнів повномасштабної війни, розв'язаної Росією проти України.

Територія станції була замінувана, перетворена в військову базу і піддавалася неодноразовим обстрілам з боку окупантів.

Протягом останніх місяців на території станції присутні представники МАГАТЕ. Цього тижня окупанти зірвали заплановану ротацію персоналу моніторингової місії. Як повідомляли в ГУР МО, це було зроблено з метою приховати підготовку до масштабної провокації з імітації аварії на Запорізькій атомній електростанції.

Організація продовжує спроби домовитися про безпечну зону на Запорізькій АЕС.

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