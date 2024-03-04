В РФ поскаржилися, що атака на авіабазу окупантів сталася 1 березня.

Росіяни повідомили про "ракетну атаку", яку начебто було здійснено на авіабазу армії РФ "Гвардійське", що знаходиться в тимчасово окупованому Криму. За інформацією російських Telegram-каналів, троє загарбників отримали поранення.

Також повідомляється, що дві "невідомі ракети", ймовірно, впали на території авіабази "Гвардійське" близько 16:00 1 березня.

"Обидві ракети вибухнули. Пошкодження отримала руліжна дорога аеродрому. Поранено трьох військовослужбовців", — йдеться у повідомленні Telegram-каналу "Astra".

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За даними "Радіо Свобода", на аеродромі "Гвардійське" перебуває 37-й змішаний авіаційний полк військово-повітряних сил Росії у складі двох ескадрилій Су-24М та Су-25СМ — по 12 машин.

Вибухи в Криму — що відомо

Останнім часом російські окупанти почали частіше скаржитися на вибухи в Криму та атаки на їхні військові об'єкти. Так, 3 березня на півострові пролунали потужні вибухи в районі нафтобази.

Також декількома днями раніше, а саме 29 лютого, російські загарбники заявили про збиття безпілотників над тимчасово окупованим Кримом. Відомо, що гучні вибухи пролунали в Сімферопольському і Красногвардійському районах півострова.

Водночас член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв заявив, що коли буде знищено Кримський міст, то півострів стане для Росії пасткою.

"Тоді росіяни почнуть реально тікати з півострова. Не так, як сьогодні розповідають, що вони сидять на валізах, а почнеться реально паніка. Вони вже сьогодні усвідомлюють, що переїхали до Криму не назавжди", — запевнив він.

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