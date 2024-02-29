Окупанти заявляють про збиття БПЛА.

Удень у четвер, 29 лютого, в окупованому Криму пролунали вибухи. Російські загарбники заявили про атаку безпілотних літальних апаратів.

Місцевий Telegram-канал "Кримський вітер" повідомив, що голосно було в Сімферопольському і Красногвардійському районах півострова. У мережі опублікували фотографії та відео слідів роботи протиповітряної оборони в небі.

Незабаром російське Міністерство оборони звинуватило Україну в атаці БПЛА літакового типу. Вони заявляють, що знищили дрон над Кримом близько 14:45.

Війна в Криму: останні новини

Раніше в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України заявили, що готують для загарбників в окупованому Криму "сюрпризи".

Глава розвідки Кирило Буданов вважає, що Крим буде набагато легше повернути, ніж Донбас. За його словами, необхідно перерізати сухопутний коридор до Криму і знищити Керченський міст. Решта - питання часу.

Як повідомляв УНІАН, 14 лютого Україна завдала удару по російському великому десантному кораблю "Цезар Куніков" в акваторії Чорного моря. Пізніше розвідка опублікувала відео атаки морських дронів по судну - російський БДК загорівся і затонув.

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