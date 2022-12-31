Задля зменшення зносу двигунів літаків стратегічної авіації, вони не підходять до звичних районів пуску ракет.

Росіяни зіткнулися з проблемою виробництва моторесурсу (двигунів для літаків), окупанти намагаються зменшити їх знос.

Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю під час інформаційного телемарафону.

"Стратегічна, дальня авіація росіян стикнулася з проблемою, про яку вони не замислювалися - це вироблення моторесурсу (двигунів для літаків - УНІАН)... Пішла дуже велика вироботка моторесурсу", - розповів він.

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Очільник ГУР відмітив, що виробництво літаків стратегічної авіації в Росії відсутнє. Вона використовує радянські літаки, яким постійно продовжується ресурс, й проводиться модернізація.

"Вони, дві останні ракетні атаки, дуже багато залпів робили безпосередньо біля аеродромів... Вони не підходять до звичних районів пуску ракет, просто підіймаються на верх, роблять коло і запускають ракети для того, щоб зменшити витрату моторесурсу. Це насправді дуже велика для них проблема стала зараз", - пояснив Буданов.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу ЗСУ, на сьогодні знищено 213 засобів протиповітряної оборони ворога, 283 літаки, 269 гелікоптерів, 1 тис. 746 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 711 крилатих ракет.

Кирило Буданов також прогнозує, що запасів крилатих ракет у Росії залишилося на дві-три масовані атаки по Україні. На одну ракетну атаку окупантам знадобиться півтора-два місяці для того, щоб виготовити необхідну кількість крилатих ракет.

Керівниу ГУР МО також зазначив, що до березня 2023 року проблема з наявністю в російській армії боєприпасів, зокрема артилерійських, стане дуже явною.

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