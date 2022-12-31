За словами начальника ГУР, окупанти постійно збільшують інтервали між ракетними атаками та зменшують кількість ракет у кожному із залпів.

Запасів крилатих ракет у Росії залишилося на дві-три масовані атаки по Україні. На одну ракетну атаку окупантам знадобиться півтора-два місяці для того, щоб виготовити необхідну кількість крилатих ракет.

Як повідомив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов під час інформаційного телемарафону, окупанти постійно збільшують інтервали між ракетними атаками та зменшують кількість ракет у кожному із залпів.

"Їх запасу (ракет-УНІАН)... залишилося на дві подібні атаки. Спочатку було, всі ж пам'ятають, ракетні атаки по понеділках, раз на сім днів, потім було раз на 10 днів, зараз раз в 14-15 днів", - додав Буданов.

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Мобілізація в РФ:

29 грудня 2022 року глава української військової розвідки Кирило Буданов заявив про те, що війна в Україні зайшла в глухий кут. На його думку, Кремль вирішив оголосити ще одну мобілізацію призовників.

31 грудня 2022 року Міністр оборони України Олексій Резніков у відеозверненні до росіян напередодні Нового року заявив, що у них залишився всього тиждень, щоб покинути територію РФ.

"Напередодні нового року я звертаюся до громадян Росії, які є військовозобов'язаними. В першу чергу, це стосується жителів великих російських міст. Я точно знаю, що у вас залишився приблизно один тиждень, поки ще є хоч якийсь вибір. На початку січня російська влада закриє кордони для чоловіків, потім оголосять воєнний стан і почнуть чергову хвилю мобілізації. Кордони теж будуть закриті і в Білорусь", - сказав Резніков.

Українська розвідка прогнозує, що вже 5 січня у Росії почнеться нова хвиля мобілізації, щоб поповнити армію.

Глава Міноборони Олексій Резніков заявив, що армія Російської Федерації зможе відновитися після втрат у війні в Україні мінімум через п'ять років.

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