Навесні кількість застосованих росіянами на добу боєприпасів впаде з 20 до 10-15 тисяч через їхній брак.

До березня 2023 року проблема з наявністю в російській армії боєприпасів, зокрема артилерійських, стане дуже явною.

Про це повідомив в начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю під час інформаційного телемарафону. За його словами, запаси боєприпасів у росіян скоротяться до 30%.

"Вони вже давно пішли ва-банк. Це питання так широко зараз ще не тиражується, але в них вже з’явилися значні проблеми зі звичайними видами озброєння, мається на увазі з артилерійськими боєприпасами, там теж буде катастрофа. Ну давайте казати так: до березня проблеми з боєприпасами будуть дуже явні", - сказав керівник ГУР МО.

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За словами Буданова, через брак боєприпасів навесні кількість застосованих російськими загарбниками за добу боєприпасів впаде до 10-15 тисяч.

Своєю чергою, зазначив Буданов, Росія не прораховувала те, що війна буде займати багато часу. Через це вона була вимушена скоротити кількість боєприпасів, яку раніше застосовувала за добу. Цей показник впав з 60 тисяч на початку повномасштабного вторгнення до 19-20 тисяч зараз, зауважив очільник ГУР.

"Все, на що вони можуть зараз розраховувати, - це свій залишок та власні виробничі потужності... Такий обсяг (20 тисяч боєприпасів на добу - УНІАН) не здатний забезпечити увесь світ в цілому. Це ненормальна кількість", - додав Буданов.

Він пояснив, що на добу Збройні сили України застосовують ту кількість боєприпасів, яку генерують три європейські країни за місяць.

Запаси зброї у Росії

Як повідомляв УНІАН, 18 грудня речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий припустив, що в російській армії ще не настав "снарядний голод", але системна робота українських артилеристів та інших підрозділів ЗСУ змушує окупантів ускладнювати логістику з підвезення і зберігання боєприпасів.

Він додав, що Сили оборони інтенсивно виснажують запаси снарядів супротивника. Однак росіяни беруть боєприпаси у Білорусі і ведуть переговори про поставки снарядів з іншими країнами.

Раніше голова ГУР МО Кирило Буданов повідомляв, що в Росії залишилося ракет на два-три масованих удари по Україні, після чого вони в принципі закінчаться. Він також зазначив, що росіяни економлять ракети "Кинджал" через їхню обмежену кількість і нездатність виробляти нові.

Після цього, 29 грудня, РФ завдала чергового, уже 10-го масованого ракетного удару по території України. Під час цього обстрілу РФ застосувала щонайменше одну ракету Х-101, яка була виготовлена у четвертому кварталі 2022 року.

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