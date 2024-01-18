Бої велись одразу на 7 ділянках фронту.

Протягом минулої доби, 17 січня, на фронті між українськими силами та окупаційною армією відбулося 78 бойових зіткнень.

Як повідомляє Генштаб у ранковому зведенні, на Куп’янському напрямку наші захисники відбили 6 атак загарбників біля Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку ЗСУ відбили 13 атак противника в районах Тернів, Ямполівки Донецької області та ще 5 атак - поблизу Макіївки, Білогорівки Луганської області.

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На Бахмутському напрямку ворог здійснив 8 безрезультатних атак противника біля Григорівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

"На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 13 атак ворога в районах Новокалинового, Новобахмутівки, Авдіївки та ще 14 атак неподалік Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області", - додали у Генштабі.

На Мар’їнському напрямку бої велись районах Красногорівки, Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, відбито 10 атак. Ще одну спробу штурму стримали на Шахтарському напрямку північніше Новодонецького Донецької області.

На Херсонському напрямку ЗСУ продовжують заходи із розширення плацдарму. Ворог здійснив 6 безуспішних штурмів позицій наших військ.

Війна в Україні - останні новини

Минулої доби, 17 січня, авіація Збройних сил України завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 пункту управління та по 5 зенітно-ракетних комплексах противника. Водночас бійці ракетних військ завдали ураження по 2 пунктах управління, 1 району зосередження особового складу, 3 радіолокаційних станціях, 2 засобах протиповітряної оборони, 2 артилерійських засобах та 2 складах боєприпасів окупантів.

По всій лінії фронту поступово збільшується активність російських окупаційних військ.

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