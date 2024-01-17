Найгарячіше було на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Протягом минулої доби, 16 січня, на фронті між українськими захисниками та російськими загарбниками відбулося 98 бойових зіткнень.

Як повідомляє Генштаб, бої загострились на Лиманському напрямку. ЗСУ відбили 11 атак в районах Тернів, Ямполівки, Торського Донецької області та ще 17 атак біля Макіївки, Білогорівки, Серебрянського лісництва Луганської області та північніше Григорівки, Веселого Донецької області.

Водночас на Бахмутському напрямку окупанти здійснили 9 атак неподалік Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області, але успіху не мали.

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"На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 20 атак ворога в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 15 атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області", - додали у Генштабі.

Як зазначається, на Мар’їнському окупанти намагались прорватися біля Красногорівки, Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. там ЗСУ відбили 17 атак. На Запорізькому напрямку ворог здійснив безуспішну атаку західніше Вербового.

На Херсонському напрямку наші війська продовжують заходи із розширення плацдарму. Росіяни зазнають значних втрат, але не полишають спроби вибити ЗСУ з займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 6 безуспішних штурмів позицій наших військ.

Війна в Україні - останні новини

Станом на 16 січня Збройні Сили України зберігають позиції на лівому березі Херсонської області на тлі позиційних боїв. Окупаційні війська готуються до оборони району за Кринками. Зокрема, йдеться про шосе М14, уздовж якого російські загарбники збудували півкілометрову траншею та інші оборонні позиції.

Українські засоби радіоелектронної боротьби почали працювати ефективніше, впливаючи на навігаційні системи російських ракет. Це змушує ворожі цілі відхилятися від курсу.

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