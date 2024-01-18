Бійці ракетних військ вполювали пункти управляння, РЕБ, засоби ППО, артилерію та склади росіян.

Минулої доби, 17 січня, авіація Збройних сил України завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 пункту управління та по 5 зенітно-ракетних комплексах противника. Водночас ППО збила одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Як повідомляє Генштаб у ранковому зведенні, бійці ракетних військ завдали ураження по 2 пунктах управління, 1 району зосередження особового складу, 3 радіолокаційних станціях, 2 засобах протиповітряної оборони, 2 артилерійських засобах та 2 складах боєприпасів окупантів.

За даними українських військових, загарбники завдали 9 ракетних та 128 авіаційних ударів, здійснили 77 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та населених пунктах. Ворог також завдав чергового авіаційного удару, застосувавши 33 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131", з яких 22 дрони було знищено.

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"Авіаційних ударів зазнали: Федорівка, Вовчанськ, Табаївка, Піщане Харківської області; Серебрянське лісництво, Білогорівка Луганської області; Терни, Голубівка, Серебрянка, Авдіївка, Костянтинівка, Новомихайлівка, Водяне, Зелене Поле Донецької області; Новодарівка, Роботине Запорізької області; Червоний Маяк, Зміївка, Тягинка Херсонської області. Під артилерійським вогнем опинилися понад 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей", - додали у Генштабі.

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