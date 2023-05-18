За словами чиновника, система залишалася працездатною протягом усієї атаки і залишалася в мережі.

Два компоненти батареї Patriot були пошкоджені під час російської атаки у вівторок, 16 травня. Про це пише CNN з посиланням на "офіційного представника США, знайомого з цим питанням".

"Російський обстріл гіперзвуковими ракетами "Кинджал", крилатими ракетами "Калібр" та іншими боєприпасами пошкодив генератор батареї Patriot і частину електроніки системи", - повідомляє видання.

За словами трьох інших чиновників США, шкода була мінімальною, а один назвав її "незначною". За словами чиновника, система залишалася працездатною протягом усієї атаки і залишалася в мережі.

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США направили інспекторів для перевірки системи у вівторок. При цьому не схоже, що який-небудь з компонентів піддався прямому попаданню "Кинджала" або іншого боєприпасу.

Одна з версій полягає в тому, що уламки падаючої ракети пошкодили компоненти Patriot, але офіційні особи розглядають і інші варіанти.

Пошкодження системи Patriot - деталі

Речник ВПС ЗСУ Юрій Гнат, вранці 17 травня порадив громадськості "не переживати за долю Patriot".

Пошкоджена під час російської атаки по Києву в ніч на 16 травня система ППО Patriot знаходиться в робочому стані, пише New York Times з посиланням на американських чиновників.

У Міністерстві оборони Російської Федерації стверджують, що під час атаки по Києву 16 травня ударом гіперзвукового комплексу "Кинджал" нібито було знищено п'ять пускових установок комплексу Patriot.