На початку вересня Румунія ухвалила рішення про передачу Patriot Україні.

Україна отримала систему протиракетної оборони Patriot, яку їй подарувала Румунія. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, а також підтвердили в Міноборони Румунії.

Так, увечері 2 жовтня у соцмережі X Володимир Зеленський подякував союзникам за допомогу в посиленні ППО.

"Особлива подяка Румунії за системи Patriot. Разом ми можемо досягти ще більшої ефективності – ми можемо покласти край російському терору, спільно знищивши "Шахеди" і ракети", – написав президент.

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Сьогодні речник Міноборони Румунії Константін Спіну у коментарі "Радіо Свобода" також підтвердив, що ЗРК Patriot вже в Україні.

"Ми підтверджуємо, що система Patriot прибула в Україну", – заявив він.

Системи Patriot для України

У червні Румунія заявила, що передасть Україні одну з двох діючих систем Patriot за умови, що союзники замінять її подібною системою протиповітряної оборони. На початку вересня уряд Румунії схвалила передачу Patriot ЗСУ.

Також повідомлялося, що Нідерланди планують дуже скоро передати Україні три пускові установки до зенітно-ракетного комплексу Patriot.

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