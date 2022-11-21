Внаслідок обстрілу одна жінка загинула, троє людей було поранено.

У Чернігівській області судитимуть російського військовослужбовця, який розстріляв автомобіль із родиною. Про це повідомила прес-служба Чернігівської обласної прокуратури.

Згідно з інформацією, Прилуцька окружна прокуратура у порядку спеціального досудового розслідування направила до суду обвинувальний акт щодо військовослужбовця збройних сил Російської Федерації за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством, вчиненого групою осіб (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, 26 лютого 2022 року військовослужбовці країни-агресора, рухаючись у центрі с. Крупичполе Прилуцького району, помітили цивільний автомобіль, що зупинився, пропускаючи військову техніку ворога. В авто перебувала подружня пара, їхня донька та зять.

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Обвинувачений спільно з іншими військовими РФ одразу відкрили прицільний вогонь по автомобілю та його пасажирах. Далі, вважаючи, що всі четверо осіб загинули, російські військовослужбовці залишили місце вчинення злочину.

Внаслідок злочинних дій жінка загинула, інші члени родини отримали тілесні ушкодження різного ступеню.

Прокурори разом зі слідчими та співробітниками оперативного підрозділу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області встановили особу військовослужбовця збройних сил Російської Федерації, а також здобуто достатні докази його причетності до інкримінованого злочину.

Російському військовослужбовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Розстріл росіянами авто з мирними українцями

У жовтні 2022 року російські окупанти на Херсонщині розстріляли цивільну машину - вбили батька й 14-річного сина та поранили маленьку дівчинку. Про це повідомляв голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

1 листопада на кладовищі в Ізюмі було вилучено останки трьох загиблих цивільних чоловіків, яких розстріляли в машині російські окупанти.

Загарбники не раз обстрілювали авто цивільних в Україні. Жахливий злочин було вчинено наприкінці лютого біля села Мала Рогань Харківської області - вороги взяли під контроль трасу й розстріляли понад 20 цивільних авто з людьми.

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