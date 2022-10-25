У жахливому злочині пропагандисти вже встигли звинуватити міфічних "українських диверсантів", зазначив очільник Херсонської ОВА.

На Херсонщині російські окупанти розстріляли цивільну машину - вбили батька й 14-річного сина та поранили маленьку дівчинку.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич у Facebook.

Він зазначає, що родина їхала додому і зненацька окупанти відкрили прицільний вогонь з автоматів.

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"Вчора ввечері чоловік віз на власному авто сина та доньку з Олешок до села Саги. На одному із російських блокпостів окупанти відкрили вогонь по автівці з дітьми. 14-річний хлопець загинув на місці, а його 37-річний батько помер на операційному столі. Вижила тільки 5-річна донечка. Дівчинці довелося ампутувати палець кисті", - повідомив голова Херсонської ОВА.

Він зазначає, що "цинізм росіян не має меж", бо у цьому жахливому злочині пропагандисти вже встигли звинуватити якусь міфічну "українську ДРГ".

"Але всім зрозуміло, що вогонь відкрили росіяни. Саме російські загарбники вбили невинних людей, залишивши маленьку дівчинку без батька та братика", - додав він.

Супротивники не раз обстрілювали машини цивільних в Україні. Жахливий злочин було вчинено наприкінці лютого біля села Мала Рогань Харківської області - вороги взяли під контроль трасу й розстріляли понад 20 цивільних авто з людьми.

Новини Херсонської області - це важливо знати сьогодні

У Херсонській області армія України у рамках контрнаступу станом на 21 жовтня деокупувала 88 населених пунктів. Українські воїни пішли вперед на різних напрямках наприкінці серпня.

У жовтні російський генерал, призначений командувати війною РФ проти України, стверджував, що Київ нібито в Херсонській області планує атакувати цивільні об'єкти. Також він анонсував "складні рішення" військового керівництва РФ щодо цієї області.

Посіпаки Росії почали масштабну евакуацію. У рамках евакуації колаборанти перевозили свої речі у тимчасово окупований Крим.

В американському Інституті вивчення війни вважають, що російська сторона може здати українській армії значні територій Херсонської області.

Секретар Ради безпеки і оборони України Олексій Данілов попередив, що ворог здатен знищити агрегати Каховської гідроелектростанції. Президент Володимир Зеленській повідомив, що супротивник замінував агрегати ГЕС і дамбу.

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