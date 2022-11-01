Черговий злочин росіян ретельно задокументований правоохоронцями.

Сьогодні на кладовищі в Ізюмі вилучено останки трьох загиблих цивільних чоловіків, яких розстріляли в машині російські окупанти.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Зазначається, що колона російських окупантів 7 березня зайшла в Ізюм і розстріляла авто з цивільними, яке їхало їм назустріч. Троє чоловіків - батько з сином та їх знайомий - загинули.

Відео дня

"Сьогодні на кладовищі в місті Ізюмі поліцейські вилучили останки загиблих. Наймолодшому 24 лютого – у день повномасштабного вторгнення Росії в Україну - виповнилося 20 років. Його батькові – 46, їх знайомому – 56", - йдеться у повідомленні поліції.

За розповіддю місцевих, розстріляне авто декілька днів стояло на вулиці, потім окупанти відтягнули його танком і скинули з мосту. Пізніше останки загиблих були поховані на місцевому кладовищі близькими друзями.

"На місці розстрілу автомобіля Форд Транзит, на березі невеликої річки, куди впала автівка, а також на місці поховання працювали вибухотехніки, слідчо-оперативна група, криміналісти, експерти. Черговий злочин росіян ретельно задокументований", - повідомили в поліції.

Зазначається, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

Військові злочини РФ на Харківщині

На початку вересня Збройні сили України здійснили успішний контрнаступ у Харківській області, звільнивши майже всі окуповані території регіону.

10 вересня ЗСУ звільнили від окупантів Ізюм.

Під час тимчасової окупації у місті діяла тотальна система залякування та терору місцевого населення.

6 жовтня начальник СУ ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов заявив, що на деокупованій частині Харківської області виявили тіла 534 вбитих росіянами цивільних, це з урахуванням масового захоронення в місті Ізюм, де було вилучено 447 тіл.

На Харківщині виявили понад 10 катівень окупантів, зокрема дві катівні в Балаклії та 6 в Ізюмі, у Козачій Лопані, Куп’янську та селі Липці.