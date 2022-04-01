Після розстрілу авто багатьом цивільним не вдалося врятуватися, зазначила омбудсмен.

Наприкінці лютого біля села Мала Рогань (знаходиться під Харковом) окупанти взяли під контроль трасу та влаштували справжній терор - розстріляли понад 20 цивільних авто з людьми, однак про це стало відомо лише після визволення населеного пункту.

Тіла деяких загиблих вдалося забрати лише зараз, повідомила у четвер, 31 березня, у Facebook уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"…Серед машин на дорозі жодної військової, тільки цивільні. Люди намагалися розвернутися. На жаль, багатьом урятуватися не вдалося… Ще 27 лютого цю трасу взяли під контроль рашисти і влаштували справжній терор - розстрілюючи всі машини", - поділилася омбудсмен.

Нагадаємо, рано вранці 24 лютого війська Росії вдерлися в Україну.

Спочатку супротивник скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти. Зокрема, було атаковано Харків та населені пункти, які знаходяться поруч. Окупантам вдалося взяти під контроль село Мала Рогань.

Наприкінці березня стало відомо, що Малу Рогань зачистили від ворогів.

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