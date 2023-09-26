За її словами, у Росії вона залишила майно та тварин, забрала дітей та вирушила через дві країни в Україну.

Росіянка вперше за час повномасштабного вторгнення Росії приїхала за своїм полоненим чоловіком-окупантом Євгеном Ковтковим. Жінка приїхала з Красноярська із двома доньками.

Відповідне відео оприлюднив журналіст Володимир Золкін, який спілкується з полоненими. Росіянка запевняє, що не підтримує війну, але окупант неоднозначно відреагував на її приїзд.

Росіянка Ірина кілька тижнів чекала на візу, а потім кілька діб добиралася в Україну через Туреччину. Під час виїзду жінку додатково перевіряли та опитували навіть дітей. З Туреччини жінка з дітьми полетіла у Молдову, а потім потрапила в Україну.

Відео дня

Жінка зазначила, що її приїзд в Україну має мету - вона хоче таким чином донести росіянам, що вони живуть у брехні останні понад півтора року.

"Коли я все усвідомила, я не змогла залишатися в Росії, тому я тут, щоб донести хоч якусь інформацію до мешканців Росії, яким не однаково на війну і які якось можуть вплинути на припинення війни. Я приїхала з двома доньками - 7 і 10 років. Залишила нерухомість, тварин", - розповіла жінка.

Чоловік Ірини - Ковтков Євген - "мобік", якому вручили повістку 29 вересня минулого року. 7 липня цього року Ковтков потрапив у полон. Його взяла 3-тя окрема штурмова бригада.

Під час інтерв'ю Ірина заявила, що особисто з Путіним не знайома, але вважає його вбивцею.

"Я просто вважаю Путіна вбивцею... Це людина з великими амбіціями, яка, напевно, захотіла вписати себе в історію, погратися у війну, завоювати території, хоча навіщо вони нам", - сказала вона.

Сам окупант був приголомшений, коли зустрівся з дружиною. Він опустив голову і мовчки слухав, як вона розповідала про реалії життя сімей полонених.

"Навіщо, бл*дь? Навіщо ти приїхала", - сказав окупант, очевидно, не зрадівши зустрічі.

Жінка зазначила, що полонені нікому не потрібні, а їхніх родичів проганяють з усіх інстанцій.

Попри шок, окупант заявив, що все-таки хоче йти на обмін та повертатися до Росії, де живуть батьки.

Росіяни у полоні

Раніше очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов повідомив, що з тих російських військових, які потрапляють у полон, близько 20% – здаються добровільно.

Представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко розповів, як живеться російським військовослужбовцям в українському полоні, де до них ставляться відповідно до норм Женевської конвенції, добре годують та організовують дозвілля.

Вас також можуть зацікавити новини: