За майже рік існування проекту зі здачі російських військовослужбовців у полон "Хочу жить" до нього надійшло понад 22 тисячі звернень.

Представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко розповів, як живеться російським військовослужбовцям в українському полоні, де до них ставляться відповідно до норм Женевської конвенції, добре годують та організовують дозвілля.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він розповів під час брифінгу, зауваживши, що табір, де утримуються військовополонені, розташований на заході України.

"Там є умови для праці. Всі російські військовополонені рядового складу працюють. Офіцерський склад має право відмовитися від роботи. Але більшість так само працює, висловлює добровільну згоду. Вони роблять неважку роботу", - зазначив Яценко.

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Військовополонені отримують триразове калорійне харчування, приготоване з якісних продуктів, а також мають можливості для дозвілля.

"Більшість російських військовополонених, на відміну від наших військовополонених у Росії, набирають вагу, а не втрачають вагу. У них триразове харчування, у них восьмигодинний сон", - розповів Яценко.

Крім того, для полонених організовані всі можливості для задоволення їхніх релігійних потреб. Також на місці передбачене медичне обслуговування, зокрема і стоматологічне.

Їхнє перебування там періодично інспектують представники міжнародних організацій, Міжнародного комітету Червоного Хреста та журналісти.

"Ми показуємо всім, що перебування в українському полоні – це гідні умови. Можна цілком російським військовослужбовцям не боятися, що до них будуть ставитися так, як вони цього заслуговують. Ми ставимося до них згідно з міжнародними нормами", - пояснив Яценко.

Своєю чергою, речник проекту "Хочу жить", який є державною програмою здачі російських військовослужбовців у полон, Віталій Матвієнко нагадав, що цей проект працює з вересня 2022 року. Майже за рік існування проекту вони отримали понад 22 тис. звернень.

"Відвідування сайту - 46,2 мільйони відвідувань. Більшість - це з території Російської Федерації. Можу виділити, що чотири лідера – це Москва, Санкт-Петербург, Краснодарський край і Нижньогородська область", - розповів він і додав, що щодня оператори проекту опрацьовують від 70 до 100 звернень.

Матвієнко також зауважив, що ті, хто здається в полон добровільно, має ряд переваг. Зокрема, вони можуть бути обміняні, можуть залишитися в полоні до кінця війни або ж просити про прихисток в Україні або в деяких країнах Європи.

"Також по проекту "Хочу жить" зараз запускається ініціатива для тих громадян Російської Федерації, які не підтримують путінський режим, висловлюють свою позицію проти війни або ж на підтримку України, і російський режим намагається їх репресувати, посадити за ґрати", - повідомив він.

Матвієнко пояснив, що в майбутньому їхній проект допомагатиме таким репресованим громадянами Росії різними способами. Додаткова інформація щодо цього буде оголошена згодом.

"І навіть моменти до того, щоб звільнити такого політичного репресованого громадянина Російської Федерації методом обмінів. Але завдяки тим колаборантам (йдеться, зокрема про громадян Росії, – УНІАН), які знаходяться на території України і ув’язнені", - розповів він.

Відповідаючи на запитання, хто найчастіше звертається до проекту "Хочу жить", Матвієнко зауважив, що більшість – це рядові, що логічно, адже їхня чисельність більша, але є й офіцери. Здається як по одному, так і групами, і разом зі зброєю.

На запитання УНІАН, чи хтось із полонених висловлював бажання перейти на бік України, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов зазначив: "Так, такі випадки є. В тому числі, серед тих, хто зараз знаходиться на території табору, де утримуються російські військовополонені".

Він також зауважив, що серед військовополонених є офіцери – молодший та старший офіцерський склад.

У заході також взяли участь російські військовополонені, які розповіли, зокрема про обставини їхнього потрапляння до українського полону та умови утримання в полоні.

Російські полонені - новини

Раніше Юсов заявив, що масового каяття серед російських військовополонених немає. Він зауважив, що є люди, які навіть демонструють щире каяття і можуть заплакати. Але здебільшого це все ж таки намагання вижити і потрапити назад до звичних їм умов.

За словами представника ГУР, Україна має справу з геноцидом з боку Росії, оскільки більшість росіян підтримують цю агресію.

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