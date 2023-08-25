Очільник розвідки підтвердив у чергове, що "обмінний фонд" України значно менший за російський.

Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов повідомив, що з тих російських військових, які потрапляють у полон, близько 20% – здаються добровільно.

Про це він сказав в інтерв’ю проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

"Це біля 20% точно. Просто там: мені страшно, я нічого не хочу", – сказав Буданов.

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Щодо "обмінного фонду" очільник ГУР зазначив, що він в України менший, ніж в Росії. Точне число полонених окупантів навести відмовився, посилаючись на державну таємницю.

"У нас його набагато менше, ніж в Російській Федерації. Це правда. Тому що в перші дні вторгнення Російська Федерація нахапала тут страшну кількість заручників, у тому числі цивільних, пенсіонерів силових структур, просто людей, які, вони вважали, що є хтось страшний для них, ну і так далі. Тому наші цифри, на жаль, нижчі. Треба це розуміти. І, на жаль, я думаю, наздогнати ті цифри ми не зможемо", – сказав Буданов.

Українці у російському полоні

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, від початку повномасштабного вторгнення Росії Україна повернула з полону 2598 українців.

У лютому Буданов в інтерв'ю "Голосу Америки" заявив, що близько 40% тих українців, яких Росія утримує в полоні, — цивільні, серед яких є навіть діти.

У травні Лубінець сказав, що, за приблизними оцінками, Росія незаконно утримує понад 20 тис. українських цивільних заручників. Це дані на підставі звернень родичів затриманих російськими окупантами.

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