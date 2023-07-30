Окупанти глушать роботу Starlink на "нулі". На даний момент відомо про те, що агресор готує систему придушення сигналу Starlink до промислового виробництва.

Окупаційна російська армія навчилася глушити Starlink, чим суттєво ускладнила виконання завдання захисникам України.

Таку заяву зробив полковник ЗСУ Юрій Мадяр, зазначивши при цьому, що окупанти глушать роботу Starlink на "нулі". На цей момент відомо про те, що агресор готує систему придушення сигналу Starlink до промислового виробництва.

"Думаю, всім зрозуміло, що фронт без Старлінка – істотно складніше, ніж навіть фронт без F-16", - зазначив Мадяр.

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Starlink в Україні

Відразу ж після російського вторгнення в Україну компанія SpaceX надала Києву доступ до супутникового зв'язку Starlink. Перші термінали були активовані вже 26 лютого 2022 року.

У жовтні 2022 року Ілон Маск заявив, що не може дозволити собі постійно оплачувати Starlink для України. Він зазначив, що утримання цих супутникових платформ коштувало його компанії $20 млн на місяць.

У квітні 2023 року в ЗМІ почала з'являтися інформація про те, що Росія глушить Starlink в Україні за допомогою таємної зброї. The Washington Post писав про те, що у Кремля сім комплексів, які здатні відстежувати супутник. Три з них можуть перебувати в столиці, Криму, а також Калінінграді, тобто відносно поруч із зоною бойових дій, що дозволяє атакувати українські засоби зв'язку.

У червні 2023 року Пентагон підписав угоду з компанією Ілона Маска на обслуговування Starlink в Україні. У Міноборони США пояснили, що робота Starlink в Україні життєво необхідна.

Станом на початок червня 2023 року в Україні було 30 тис. платформ Starlink.

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