Дії Маска вплинули на стратегію звільнення українських територій.

У 2022 році власник SpaceX Ілон Маск відмовив українським військовим у наданні доступу до інтернету Starlink в районі тимчасово окупованого Криму. Крім того, він кілька разів обмежував доступ до Starlink під час бойових дій.

Про це пише The New York Times з посиланням на свої джерела. "Starlink часто є єдиним способом отримати доступ до Інтернету в зонах бойових дій, віддалених районах та місцях, постраждалих від стихійних лих. Він використовується в Україні для координації ударів безпілотників і збору розвідданих. (...) Але майже повний контроль Маска над супутниковим Інтернетом викликає побоювання", – йдеться в матеріалі.

Видання зазначає, що в Україні деякі побоювання виправдалися. За даними джерел NYT, Маск кілька разів обмежував доступ до Starlink під час війни. У якийсь момент він відхилив прохання українських військових увімкнути Starlink біля окупованого Криму, що вплинуло на стратегію звільнення українських територій.

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Крім того, Маск заявив, що його технології не можуть використовуватися для завдання дальніх ударів за допомогою безпілотників. Але в червні міністр оборони США Ллойд Остін схвалив угоду на покупку 400-500 нових терміналів і послуг Starlink. За словами двох людей, знайомих з умовами договору, Пентагон отримує контроль над установкою терміналів, щоб нові пристрої могли виконувати "ключові можливості і певні місії".

"Мабуть, в України будуть свої термінали для виконання конфіденційних операцій. Вони зможуть не побоюватися зупинки роботи", – наголошується в публікації газети.

Деякі вважають, що Маск може діяти врозріз з інтересами США. Але міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров каже, що звинувачення несправедливі. Після бомбардувань мільярдер прискорив доставку 10 тисяч терміналів, пише видання.

"SpaceX і Ілон Маск своїми діями показали, на чиєму вони боці", – сказав Федоров.

На цей час в Україні більше 42 тисяч терміналів Starlink використовуються військовими, лікарнями, підприємствами та гуманітарними організаціями.

Війна в Україні: заяви Маска

Після того, як Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, Ілон Маск надав нашій країні термінали Starlink, які є критично важливими для підтримки зв'язку на полі бою і не раз використовувалися в деокупованих населених пунтках. Однак в якийсь момент Маск почав робити вельми неоднозначні заяви про розв'язану Кремлем війну.

Так, у лютому 2023 року американський мільярдер назвав Революцію Гідності в Україні "переворотом", що чітко повторює наративи російської пропаганди. За його словами, вибори в 2010 році були "сумнівними", але "переворот дійсно був".

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